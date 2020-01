Saruê com filhotes é capturado no Lago Norte

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (29) um saruê com seis filhotes foi capturado pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) na QI 8 do Lago Norte. O animal estava dentro de um ateliê, no conjunto 10.

Os policiais militares foram acionados e no local se deparam com uma família de saruês, escondida em um rolo de tecido. Todos os bichos estavam saudáveis.

Após a captura, a família foi conduzida à uma área de preservação ambiental no Lago Sul.

Quem se deparar com um animal silvestre em sua residência pode acionar o Batalhão Ambiental pelo 190. A Polícia Militar orienta também que o local seja isolado, evitando a aproximação de crianças, idosos e animais de estimação.