Saque de R$ 600 em Planaltina terá sombra e higiene

A população de Planaltina que for à agência da Caixa Econômica da cidade sacar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 vai contar com uma estrutura especial de apoio, montada ao lado do prédio.

Com o intuito de levar conforto e prevenção aos cidadãos, a Administração Regional da cidade, graças a insumos fornecidos pelo GDF, armou uma tenda com mais de sessenta metros quadrados. Foram instalados banheiros químicos, masculino e feminino.

A higiene e a prevenção ao coronavírus não foram deixados de lado, por isso também foram montados pia de campanha e dispensários de álcool em gel. Toda a estrutura foi erguida em um estacionamento ao lado da agência bancária, no Setor Comercial Central.

O deputado distrital Claudio Abrantes aprovou a iniciativa. “Sabemos que existe a possibilidade de haver filas, e vejo esse trabalho como uma demonstração de respeito a todos, para que não precisem esperar debaixo do sol e sem condições de higiene”, comentou.

“Estaremos presentes, zelando pela organização, para que as pessoas se mantenham distantes umas das outras”, adiantou o administrador regional interino de Planaltina, Célio Rodrigues. “Agradeço ao governador Ibaneis Rocha e ao secretário das Cidades Fernando Leite por trazerem esse cuidado para o nosso morador. Destaco também o carinho do deputado Claudio Abrantes”, completou.

As agências da Caixa tiveram atendimento especial neste sábado (30/5), recebendo pessoas nascidas em janeiro.





O calendário prossegue da seguinte forma:

01/06 – Nascidos em fevereiro

02/06 – Nascidos em março

03/06 – Nascidos em abril

04/06 – Nascidos em maio

05/06 – Nascidos em junho

06/06 – Nascidos em julho

08/06 – Nascidos em agosto

09/06 – Nascidos em setembro

10/06 – Nascidos em outubro

12/06 – Nascidos em novembro

13/06 – Nascidos em dezembro