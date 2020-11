São 550 vagas para vendedor nesta segunda (16)

PUBLICIDADE

Vender é uma arte e, para quem tem essa habilidade e está em busca de emprego, a Agência do Trabalhador oferece 300 vagas para vendedor interno, com experiência e ensino médio incompleto, e salário de R$ 1,2 mil, mais benefícios.

Outras 100 oportunidades estão disponíveis para vendedor pracista. Nesse caso, não é necessário ter experiência e o nível de escolaridade exigido é o fundamental incompleto, com salário de R$ 2,2 mil, além de benefícios. Mais 150 vagas diversas para vendedor também podem ser encontradas, com salários que variam de R$ 1.045 a R$ 1.178.

Doze oportunidades de empregos estão sendo ofertadas para quem tem nível superior. Duas para auxiliar administrativo e uma para esteticista, com salário de R$ 1,2 mil, mais benefícios; duas para gerente de recursos humanos, com salário de R$ 3,7 mil, mais benefícios; seis para operador de telemarketing especializado, com pagamento de R$ 23,07 por dia, mais benefícios; e uma oportunidade para pessoa com deficiência para técnico de vendas, com remuneração de R$ 1.816,08, mais benefícios.

Auxiliar administrativo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais vagas estão disponíveis para pessoas com deficiências: dez para atendente de balcão, com salário de R$ 1.170, mais benefícios. É exigido nível médio completo. Há ainda, duas vagas para auxiliar administrativo, com exigência de ensino médio completo e remuneração de R$ 1.133, mais benefícios.

Em razão da crise sanitária provocada pelo coronavírus, os cidadãos que desejam concorrer às vagas deverão acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

As informações são da Agência Brasília