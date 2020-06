Santa Maria: GDF investe R$ 8,3 milhões em pavimentação da VC-731

PUBLICIDADE

Nesta semana começaram a construção da ciclovia e pavimentação da V-371, em Santa Maria. Entre a BR-040/050 e a DF-290, o trecho com cerca de 4 Km liga o condomínio total Ville à cidade.

No total a obra custará R$ 8,3 milhões, sendo R$ 1 milhão de emenda parlamentar e está sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal (DER/DF). O serviço deve ser finalizado no primeiro semestre deste ano.

O diretor do DER-DF, Fauzi Nacfur, lembra que a obra é uma demanda antiga da comunidade local. “São cerca de 20 a 25 mil pessoas que moram próximo ao trecho”, explica. A pavimentação do lugar irá beneficiar não só moradores da região, mas também motoristas que transitam pelas BR’s”, destaca.

Nacfur ressalta o esforço do governo para dar continuidade às obras em meio da pandemia do novo coronavírus. “Sabemos que é um momento muito difícil na área da saúde, mas com todos os cuidados, dar prosseguimento às ações do GDF também é uma forma de gerar emprego e renda na capital”, reforça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ação

Nessa terça-feira (16), cerca de 40 funcionários de uma empresa privada – supervisionados pelo (DER-DF) – montaram o canteiro de obras e mobilizaram os equipamentos e máquinas. Também estão realizando o trabalho de topografia, estudo que fornece informações para o melhor funcionamento da obra. Após a pavimentação, serão feitos serviços de drenagem e sinalizações horizontal e vertical.

Síndica do condomínio Total Ville, Janina Valente, 39 anos, lembra que a obra é um pedido antigo dos moradores. “Há oito anos sofremos transtornos com esse trecho. Carros atolam na chuva, ônibus escolar que não passa, pessoas com doenças respiratórias, que adoecem ainda mais por causa da poeira”, reclama.

Além da dificuldade de locomoção, segundo Janina, a comunidade local também enfrenta dificuldade por conta do congestionamento de veículos, principalmente em horário de pico. “Como é muito difícil transitar por esse trecho, a gente acaba optando pela BR, o que gera um engarrafamento. Perdemos muito tempo no trânsito”, comenta.

Morador de Santa Maria, Francisco Antônio Rodrigues, 41 anos, elogia a ação do GDF, mesmo em tempos de pandemia. “A gente pensa que terão menos serviços, mas pelo contrário”, comemora. “Na época da chuva é muita lama e da seca, muita poeira. Com certeza essa obra nos trará a segurança e conforto que tanto pedimos”, disse o design.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GDF Presente

Este mês, o GDF Presente esteve em Santa Maria para realizar diversas ações na cidade. Em parceria com a administração regional, o programa instalou três quebra-molas na Quadra 214 e dois na 516, além de atuar na operação tapa-buraco. Cerca de dez toneladas de asfalto foram utilizadas para melhorar as vias da região. Os serviços incluem retirada de entulhos, pneus, móveis e galhos secos, além do trabalho de roçagem e revitalização da área rural, localizada na VC-365.

Em maio, Santa Maria também recebeu ações do programa Sanear Dengue para eliminar focos do Aedes Aegypti e conscientizar a população sobre a importância de exterminar possíveis criadouros do mosquito. Coordenado pela Vigilância Ambiental, o serviço contou com a participação de militares do Exército e do Corpo de Bombeiros, servidores do SLU e da administração regional.

Com informações da Agência Brasília