Samu atenderá normalmente durante os dias de Carnaval

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disponibilizará equipes, durante o dia, nos locais com grande aglomeração – como na Funarte, por exemplo.

Além disso, as 18 bases do Samu estarão à disposição da população assim como em dias normais. O Samu possui 30 ambulâncias de suporte básico, oito de suporte avançado e um helicóptero.

As equipes do Samu são treinadas e preparadas para atender a diversos casos, inclusive acidentes com múltiplos feridos. Para acionar o serviço basta ligar no telefone 192.

Além do serviço do Samu, a população pode procurar atendimento nas emergências dos hospitais regionais e nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), que também vão funcionar normalmente, 24 horas por dia, durante todos os dias de carnaval.

Com informações da Agência brasília