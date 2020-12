Samambaia mais segura com iluminação de LED

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) deu início à substituição das luminárias convencionais por modelos de LED nas principais avenidas de Samambaia.

O evento que marcou a troca da primeira luminária aconteceu na manhã desta quarta-feira (16), na frente da Feira Permanente de Samambaia Norte, e contou com a presença do administrador da cidade, Gustavo Aires, e o superintendente de iluminação pública da CEB, Frederico Dourado.

“Temos trabalhado bastante para melhorar a segurança em Samambaia, não só com o aumento do policiamento, mas com políticas que contribuam para tal, como é a troca das luminárias antigas por LED. Esse é um marco para a cidade e só temos a agradecer”, declarou o administrador de Samambaia, Gustavo Aires.

O superintendente de iluminação pública da CEB, Frederico Dourado, explica o projeto. “A iluminação pública de Samambaia é antiga e precisa de investimentos. Com a iluminação de LED nas principais vias, a visibilidade vai melhorar na região e a população vai sentir um impacto muito positivo”, disse.

Com recursos da Secretaria de Economia, articulados pelo presidente da Câmara Legislativa do DF, o deputado Rafael Prudente, no valor de R$ 2,5 milhões, a ação prevê a eficientização de 2.282 luminárias, que trarão inúmeros benefícios para a comunidade.

“A troca da iluminação era uma reivindicação antiga dos moradores. Viabilizamos os recursos e agora as novas lâmpadas estão sendo instaladas. Além de dar mais segurança a todos, a nova iluminação vai gerar uma economia de aproximadamente 40% para os cofres públicos”, apontou o deputado distrital Rafael Prudente.

O lojista Adriano Castelo comemorou a iniciativa. “É de suma importância o apoio do governo em relação à Feira Permanente. A partir do momento que o ambiente fica mais claro, há inibição da criminalidade, e para nós, feirantes e moradores de Samambaia, a entrega de um projeto como esse é muito positiva”, afirmou o comerciante.

As equipes da CEB trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana, para que estes e outros projetos de iluminação pública sejam executados em todo o Distrito Federal com a maior brevidade possível.

As informações são da Agência Brasília