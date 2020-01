Saiu resultado preliminar do FAC Carnaval

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (8) saiu o resultado preliminar da etapa de admissibilidade dos projetos classificados pelo edital do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) para o Carnaval 2020. Os 66 projetos nesta fase poderão receber até R$ 4,8 milhões de investimento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) para a festa popular de rua.

Nesta fase, os projetos submetidos à análise de admissibilidade com o status de “habilitado com glosa”,“necessária adequação” ou “inabilitado” podem, no prazo de 10 (dez) dias corridos (até o dia 20 de janeiro de 2020) a contar da data de amanhã (9), apresentar o recurso, em que será permitida a apresentação de novos documentos que tenham como objetivo suprir as ausências apontadas.

Os recursos ou adequações dos projetos identificados com os referidos status podem ser encaminhados por e-mail (selecao.sufic@cultura.df.gov.br) ou diretamente ao Protocolo-Geral da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SDCN Via N2 Anexo do Teatro Nacional, Asa Norte).

Clique aqui para consultar a ficha de análise de admissibilidade do seu projeto

Confira aqui o Resultado Preliminar de Admissibilidade.

Acesse aqui o formulário modelo para apresentação de adequações/recursos.

Com informações da Agência Brasília.