Saiu resultado da primeira chamada do PAS

Nesta quarta-feira (22) o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou o resultado da terceira etapa do subprograma 2017-2019 do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB).

Os resultados estão na página do programa ou nas listas fixadas no Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro.

Neste ano o PAS oferece 4.232 vagas, divididas entre o primeiro e segundo semestres de 2020 e quase 62 mil pessoas se inscreveram no programa sendo 13.759 inscritos na terceira etapa.

O prazo para os selecionados fazerem as inscrições vai desta quinta-feira (23) a domingo (26). Estudantes devem fazer o upload do documento de identidade; CPF; certificado de conclusão do ensino médio; histórico escolar; declaração de quitação eleitoral; e de serviço militar, no caso de homens a partir dos 18 anos.