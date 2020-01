Saiu o resultado do FAC Carnaval 2020

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (24) o Fundo de Apoio à Cultura (FAC) liberou o resultado do Carnaval de 2020 no Distrito Federal que contará com mais de 50 atividades. O resultado de admissibilidade do edital FAC prevê o investimento de mais de R$ 3,9 milhões na festa popular.

Ao todo, foram habilitadas 51 iniciativas que beneficiarão blocos de pequeno, médio, grande e mega porte, além de plataformas carnavalescas. Outras três propostas ainda estão sob análise uma vez que foi identificado o descumprimento de quesitos não abordados na fase preliminar de admissibilidade dos projetos e um projeto aguarda deliberação de recurso apresentado ao o Conselho de Administração do FAC (Cafac).

Os autores das propostas habilitadas têm prazo de 15 dias, a contar do dia 27 de janeiro, para apresentar a documentação necessária. Esta também é a data para que os contemplados façam o cadastro na plataforma do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), passo essencial para a assinatura do Termo de Ajuste.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, destaca que um dos elementos essenciais para a conclusão do processo é a apresentação do comprovante de solicitação da emissão de Licenciamento (alvará). “Este ano, o Governo do Distrito Federal será rigoroso com as licenças, uma vez que elas garantem o planejamento do estado para eventos como este”, diz.

A equipe técnica da subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural (Sufic) realizará, na próxima quarta-feira (29) às 19h no Museu Nacional da República uma oficina sobre os procedimentos de prestação de contas para os proponentes habilitados no edital FAC Carnaval 2020.

A capacitação visa esclarecer pontos específicos do processo previsto no edital, bem como dar orientações sobre os itens constantes das planilhas de custo. Segundo o subsecretário João Moro, a ideia é tornar o procedimento mais simples, trazendo mais segurança aos agentes culturais. “Este edital é novo e tem características diversas das outras modalidades. Investir na capacitação dos agentes culturais torna os processos mais transparentes, além de facilitar a operação interna da Secec”.

Com informações da Agência Brasília.