Saiba se seu nome está na lista do Cartão do Prato Cheio

Nesta segunda-feira (15), às 8h, começa a consulta sobre os beneficiados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para retirar o Cartão do programa Prato Cheio. Para saber se seu nome está na lista de beneficiários, basta acessar o site www.rendaemergencial.brb.com.br e inserir CPF e data de nascimento.

Em seguida, a página vai mostrar se o nome está ou não disponível. Caso positivo, o site também dirá o dia determinado para ir a uma agência do BRB e retirar o cartão.

Entrega

A entrega dos cartões será feita em ordem alfabética. A partir da próxima segunda (22), por exemplo, os nomes que começam com A, B e C poderão retirar o cartão. Na terça (23), é a vez dos cidadãos com inicial D e E. Veja de forma detalhada:

A, B e C: retiram na segunda (22);

D e E: retiram na terça (23);

F, G H e I: retiram na quarta (24);

J, K e L: retiram na quinta (25);

M: retira na sexta (26);

N, O P e Q: retiram na segunda (29);

R: retira na terça (30);

S, T U, V W, X, Y e Z: retiram na quarta (1/7).

O programa Prato Cheio vai disponibilizar R$ 250 com o objetivo de ajudar na alimentação e nutrição do beneficiário. Famílias de baixa renda, com renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 522,50) por pessoa, que moram no DF e se declaram em situação de insegurança alimentar têm direito ao benefício.

