Saiba o que abre e fecha nesta Quarta-Feira de Cinzas

O conceito de “feriado até meio-dia” deixa muita gente confusa em relação à Quarta-Feira de Cinzas. Inclusive, alguns serviços variam o modo de funcionamento neste pós-carnaval. O Metrô, por exemplo, opera em horário normal; já os ônibus farão o horário de pico de 11h às 14h.

Confira o que abre, o que fecha e o que funciona só depois do meio-dia na capital federal:

Metrô e ônibus

O Metrô-DF opera em horário normal, das 5h30 às 23h30; Já em relação aos ônibus, o horário de pico da manhã será entre 11h e 14h.

Bancos privados

O expediente será de 12h às 16h

BRB

As agências do Banco de Brasília também funcionam das 12h às 16h.

DER

Os serviços de atendimento ao público, setor de multas e ouvidoria ficam fechados. Os responsáveis por operações tapa-buracos e a fiscalização de trânsito seguem escala de plantão para atender emergências.

As operações de reversão de pistas (Estrutural, DF-250, subida do Colorado) serão suspensas na manhã desta quarta.

CEB

As agências funcionam das 14h às 18h, com distribuição de senhas até 17h30. Emergências e teleatendimento (116) têm funcionamento normal 24h.

Restaurantes comunitários

Fechados.

Agências do Trabalhador

Fechadas.

Procon, Na Hora e semelhantes

Procon, Na Hora, Terracap, Codhab, Seduh, Junta Comercial e Iprev ficam fechados.

CAPs

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) permanecerão fechados até esta quarta. As exceções são os CAPs do tipo III, voltados ao atendimento de retaguarda e articulação em rede, que estarão com atendimento 24 horas por dia.

A Fundação Hemocentro de Brasília abrirá nesta quarta-feira, das 14h às 18h. Para agendar doações e obter mais informações, chame no número 160, opção 2.

Saúde

Unidades básicas de saúde e ambulatórios estarão fechados até a quarta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funcionará de forma ininterrupta, podendo ser acionado pelo telefone 192.

Segurança

As forças de segurança atuarão em regime de plantão para garantir status operacional pleno no policiamento e na fiscalização em todo o período de folia. Não haverá expediente administrativo até esta quarta-feira.

Devido ao ponto facultativo, foram reagendadas as visitas aos internos do Centro de Detenção Provisória (CDP), Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e das Penitenciárias I e II que aconteceriam na quarta. Agora, ocorrerão na sexta-feira (28/02/2020). As senhas poderão ser emitidas com a nova data.

Biblioteca Nacional

Fechada.

Biblioteca Pública

Fechada.

Casa do Cantador

Fechada.

Centro de Dança

Fechado.

Complexo Cultural Planaltina

Fechado.

Centro Cultural Três Poderes

Funciona normalmente, das 9h às 18h.

Cine Brasília

Funcionamento normal, das 15h às 23h.

Memorial dos Povos Indígenas

Funcionamento nesta quarta das 9h às 17h.

Museu do Catetinho

Funcionamento normal, das 9h às 17h.

Museu Nacional da República

Funcionará das 12h às 18h.

Museu Vivo da Memória Candanga

Funcionamento normal.

Jardim Botânico

Funcionamento normal.

Planetário de Brasília

Retoma o funcionamento das 14h às 20h nesta quarta-feira.

Zoológico

Abre das 8h30 às 17h.

Shoppings

O ParkShopping, o Alameda Shopping, o CasaPark, o Brasília Shopping, o Pier21, o Taguatinga Shopping, o JK Shopping, o Boulevard Shopping e o Terraço Shopping funcionam de 12h às 22h; o Conjunto Nacional, das 9h às 22h; o Shopping ID, de 11h às 22h (restaurantes abrem às 11h30 e fecham às 19h); o Iguatemi, de 13h às 22h (praça de alimentação das 11h às 22h); o DF Plaza, de 12h às 22h (restaurantes das 11h às 23h).