Saiba como denunciar e se manifestar sobre a Covid-19

PUBLICIDADE 

A Ouvidoria-Geral do Distrito Federal é responsável por coordenar e supervisionar o Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal (Sigo/DF), que compreende as ouvidorias das secretarias, administrações regionais e demais entidades do GDF.

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) vem mantendo em funcionamento os serviços que presta ao DF, em especial sua ouvidoria, a fim de receber reclamações, denúncias, elogios e outros tipos de manifestação sobre coronavírus e outras questões.

Foram atendidas mais de 4 mil demandas entre 18 e 20 de março, período em que o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou ponto facultativo aos servidores do GDF por meio do Decreto 40.528, de 15 de março de 2020. Dessas, 25% se referem aos serviços relacionados ao combate à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

“As ouvidorias do Governo do Distrito Federal são espaços de comunicação entre o cidadão e o governo e, neste momento delicado, intensificam sua relevância de auxiliar na prestação dos serviços públicos com transparência e participação popular”, destaca o controlador-geral do Distrito Federal, Paulo Martins.

Para registrar reclamações, sugestões, denúncias, elogios e solicitações acesse o www.ouv.df.gov.br ou ligue 162 (de segunda a sexta, das 7h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h).

Também funciona junto às ouvidorias o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). Para registrar um pedido de acesso à informação relacionado aos órgãos e entidades públicas integrantes do Executivo distrital, acesse www.e-sic.df.gov.br.