Sabin entre as 10 melhores empresas

Pela 14ª vez consecutiva, o Grupo Sabin Medicina Diagnóstica está na lista das 10 Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil. Neste ano, a empresa conquistou o 7º lugar na categoria Grande Porte. A pesquisa é feita pelo Instituto Great Place To Work (GPTW) todos os anos, e, desde 2003 a companhia está dentro do ranking. São analisados na pesquisa a credibilidade, o respeito, a imparcialidade, o orgulho e a camaradagem da empresa pela perspectiva dos funcionários.

A porta-voz da companhia, Marly Vidal, diretora administrativa e de pessoas do Sabin, afirmou ao Jornal de Brasília que atingir a colocação entre os 10 primeiros do ranking é “motivo de grande orgulho e gratidão”. A empresa é brasiliense e foi fundada pelas sócias Janete Vaz e Sandra Soares Costa há 36 anos. Atualmente, o laboratório atua em 49 cidades e 12 estados do Brasil, com o total de 280 unidades de atendimento.

“Essa posição reflete o quanto temos um time engajado e comprometido com o nosso propósito de cuidar de pessoas. Uma empresa de saúde, em meio a pandemia, manter-se nesse ranking, chancela nosso modelo de gestão e reforça nossa visão de manter as pessoas no centro da estratégia”, afirmou Marly. “Prezamos por um ambiente saudável, pelo equilíbrio da vida pessoal e profissional e pelo desenvolvimento, para que todos possam evoluir constantemente e buscar o seu melhor.”

Desafios da pandemia

Ainda de acordo com a diretora administrativa do Sabin, o momento da pandemia foi um dos mais difíceis para se lidar estrategicamente e manter o time de funcionários engajado. No entanto, apesar das dificuldades, foi também o período mais propício para fortalecer ainda mais o senso de trabalho em equipe e de resiliência, com “muitas adaptações, mas também reflexão e superação”.

Aprendizados

A mentalidade na gestão da empresa foi um dos diferenciais para que o Sabin permanecesse por 17 anos no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. De acordo com Marly, um dos aprendizados mais importantes do laboratório foi entender que “o crescimento só existe quando há compartilhamento de valores e propósito”. “Acreditamos nas pessoas e no seu potencial, contratamos o sorriso e ensinamos a técnica”, disse.