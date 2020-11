Sabin anuncia hub de empreendedorismo e inovação em Brasília

PUBLICIDADE

Com mais de 36 anos de trajetória e legado, o Grupo Sabin anuncia seu mais novo projeto: o Skyhub.bio. O hub de inovação tem como objetivo conectar startups, academia, empresas e investidores, e fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, com pilares importantes como o fortalecimento do ecossistema de inovação de saúde no País, estímulo do empreendedorismo, criatividade e disrupção, além da aceleração da transformação digital do setor de saúde.

Localizado em Brasília, na sede da empresa, o espaço oferece infraestrutura física e uma programação especial para healtechs, biotechs e medtechs. Além do acesso à expertise em saúde dos profissionais do Sabin, as startups também poderão se conectar a pesquisadores, fornecedores e outros empreendedores, além da possibilidade de se tornarem fornecedores do Grupo e também conhecerem de perto o modelo de gestão e os projetos em desenvolvimento da empresa.

“O Grupo Sabin é referência pela cultura empreendedora de alta performance e pelo protagonismo de nossos colaboradores na construção de nossa sede e de nossas mais de 296 unidades no país. Este é mais um passo importante do Sabin. É também uma oportunidade singular que estamos oferecendo para que estes novos empreendedores possam conferir de perto a nossa cultura organizacional e conhecer as especificidades e necessidades da cadeia produtiva da saúde, apoiando no desenvolvimento de produtos e serviços para o setor”, destaca a presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla.

A executiva reitera ainda que hoje que a saúde é uma das áreas que mais impulsiona movimentos tecnológicos e destaca as plataformas que permitem a integração da cadeia e da gestão das informações de saúde até a decisão clínica. “O mundo corporativo segue investindo fortemente nos modelos de negócios que otimizam a gestão da saúde, implementando novas tecnologias que conduzem a decisões assertivas nos cuidados centrados no paciente e também nos aspectos relacionados à sustentabilidade do setor, destaca a executiva.

Em respeito às principais diretrizes de saúde e para evitar aglomerações, a primeira etapa de engajamento será feita de forma totalmente virtual, com atividades de educação e networking, desenvolvidas dentro dos canais do grupo. A segunda etapa será estruturada dentro do hub quando houver a liberação das restrições relacionadas à pandemia.

Investimento em inovação

Este mês, o Grupo Sabin comunicou outro investimento em inovação. Em parceria com o Grupo Fleury, anunciaram a criação em conjunto do Kortex Ventures, o fundo de investimentos que já é um dos maiores do Brasil e deve prover aportes de R$ 200 milhões em startups nacionais e estrangeiras, com foco em empresas de tecnologia para saúde, em até 4 anos. As startups terão acesso à rede de relacionamentos e estrutura técnica e científica das áreas de P&D da companhia.

“O investimento no Kortex é mais uma etapa do plano do Grupo Sabin para fortalecer o ecossistema de saúde, posicionando a empresa como parceira estratégica de empreendedores e de negócios. Além do investimento, buscamos entregar uma plataforma de conhecimento, desenvolvimento e validação de tecnologias, produtos e serviços com maior velocidade e consistência. Nosso objetivo é apoiar empresas que transcendam a medicina diagnóstica, contribuindo com soluções inovadoras para os cuidados integrados da saúde”, destaca Lídia Abdalla, presidente do Grupo Sabin.

Com a inovação no DNA, o Grupo Sabin investe, desde 2009, continuamente no desenvolvimento de uma cultura de inovação, estimulando a participação de colaboradores em pesquisas técnico-científicas e de desenvolvimento de novos produtos e serviços, assim como modelos de negócio e parcerias.