Sabe como usar a máscara facial corretamente?

Com o novo decreto do Distrito federal que obriga a utilização de máscaras em locais público e a atual realidade imposta pela pandemia de coronavírus, as máscaras estão em evidência como nunca antes.

E, junto com a adaptação, surge uma série de dúvidas.

Qual a melhor opção: trocar as máscaras por período do dia ou a cada duas horas? Pode tirar a máscara no carro? Preciso usar dentro do escritório?

Para esclarecer essas e outras questões, a Agência Brasília procurou a ajuda de uma especialista, a gerente de Risco da Vigilância Sanitária, Fabiana de Mattos Rodrigues. Confira abaixo as orientações seguras da Secretaria de Saúde.

Como usar a máscara corretamente?

A máscara deve cobrir nariz e boca, e não deve haver aberturas laterais. As máscaras de tecido são de uso individual e, portanto, não devem ser divididas com mais ninguém, inclusive entre pessoas da mesma família. É importante que haja uma mudança de comportamento. A atitude mais importante é o distanciamento social. Ou seja, a melhor forma de prevenir o contágio é manter distância.

Além disso, deve-se adotar algumas recomendações que são básicas, tais como: a higienização frequente das mãos, seja com álcool a 70% ou água e sabonete. Também é recomendado não ficar tocando no rosto nem em superfícies. É importante destacar que o uso de máscaras sem outras medidas preventivas não impede a transmissão e infecção da Covid-19.

Quando devo usar a máscara?

Todas as vezes que for necessário sair de casa.

Precisa usar a máscara em ambiente fechado? Por exemplo, em escritórios?

Se não for possível manter uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas, é necessário o uso da máscara. Lembrando que esses ambientes devem ser mantidos, sempre que possível, com as janelas abertas para facilitar a circulação de ar.

Máscaras de tecido podem ser lavadas apenas com água e sabão?

O ideal é que fiquem de molho na água, sabão e água sanitária (recomenda-se de 20 a 30 minutos) e após secagem, passar com ferro quente e guardar.

Qual o número seguro de pessoas dentro de um mesmo ambiente? Todos precisam estar de máscara?

Essa resposta depende do tamanho do ambiente, pois o mesmo deve garantir espaço para manter uma distância mínima entre as pessoas. Por exemplo, dentro de uma agência bancária, deve ser respeitada a distância entre as pessoas e todas devem estar de máscara.

Órgãos públicos, que não têm atendimento ao público, é necessário que todos os servidores usem máscaras?

Se não houver um distanciamento mínimo, sim.

Qual o tempo seguro para utilização de uma máscara? Há diferença entre a confeccionada em tecido e àquelas descartáveis?

A máscara de tecido deve ser substituída em até 3 horas de uso. Se durante o uso, a máscara ficar úmida antes desse tempo, como, por exemplo, após tosse ou espirro, é necessário substituí-la por outra máscara. Portanto, o ideal é sair de casa com máscaras extras. A quantidade vai depender do tempo que a pessoa passará fora de casa.

As máscaras descartáveis também devem ser substituídas sempre que estiverem úmidas. As mesmas devem ser jogadas no lixo após cada uso, não devendo ser reaproveitadas.

Para quem passar 8 horas fora de casa, no trabalho, quantas máscaras deve trocar ao longo do dia?

O ideal é calcular 1 máscara para cada 2 horas. Portanto, se o turno de trabalho for de 8 horas, tenha 4 máscaras.

Como proceder durante a troca de máscaras? É necessário lavar o rosto?

A máscara deve ser removida tocando apenas pelas tiras ou elásticos, evitando tocar na superfície externa da mesma. Não é necessário lavar o rosto, mas é imprescindível higienizar as mãos sempre que for necessário tocar na máscara para ajustá-la ao rosto ou para substituí-la. Após tocar na máscara ou substituí-la, também é necessário proceder à higienização das mãos. Quando sair de casa leve sempre uma sacola plástica para guardar as máscaras que forem substituídas.

Dentro do carro é necessário o uso máscaras?

Se você estiver sozinho no carro não é necessário. Porém, se você não consegue manter distância mínima de 1 metro dos demais passageiros, você deverá utilizar. O ideal é andar com as janelas abertas.

Os carros particulares também precisam circular com janelas abertas?

Sim, para facilitar a circulação do ar.

Em casa, preciso usar máscaras?

Apenas se tiver sintomas gripais.

Se moro em apartamento e preciso transitar em ambientes coletivos, preciso estar de máscara?

Sim.

Posso lavar máscaras descartáveis? Se sim, que produto posso usar na higienização?

Não, as máscaras descartáveis devem ser descartadas a cada uso.

Com informações da Agência Brasília