Sábado Animal: PMDF resgata animais silvestres e autua homem por criação ilegal

PUBLICIDADE

Cinco aves da fauna silvestre que estavam sendo criadas em gaiola de forma ilegal na EQNP 28/32,no P sul foram resgatadas por policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. O caso aconteceu às 16h20, deste sábado (17).

A equipe do Grupo Tático Ambiental (GTA) patrulhava a região, quando visualizaram algumas gaiolas no interior de uma residência.

O proprietário do imóvel, que estava no local, recebeu a equipe para a fiscalização.Na residência foram encontradas as cinco aves silvestres. Como ele não tinha autorização para criá-las, foi lavrado um TCO em seu desfavor. Os animais foram apreendidos e levados ao BPMA para posteriormente serem entregues ao CETAS-IBAMA.

Cobra é resgatada em telhado de residência de Sobradinho II

Uma serpente foi encontrada no telhado de uma casa em Campo Grande na Quadra 45ª, no Condomínio Vale dos Pinheiros em Sobradinho II, por volta das 20h30, deste sábado (16).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe foi chamada via COPOM para averiguar a situação. No local encontraram uma serpente grande, que estava alojada em um dos quartos da casa, entre o telhado e a parede. O animal foi resgatado e devolvido ao seu habitat natural.

As informações são da PMDF