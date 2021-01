Russos pretendem fazer o pedido de registro emergencial da Sputnik V na Anvisa ainda nesta semana

PUBLICIDADE

Camila Mattoso

Brasília, DF

Autoridades russas informaram nesta quarta-feira (13) que pretendem fazer o pedido de registro emergencial para a aplicação da vacina Sputnik V no Brasil ainda nesta semana à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A União Química, fabricante do imunizante no Brasil, entrou com pedido para a realização de testes clínicos (fase 3) no Brasil, mas a Anvisa solicitou mais documentos.

Segundo Rogério Rosso, diretor de negócios internacionais da União Química, os russos se comprometeram em enviar as informações que faltam ainda nesta semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando a Anvisa autorizar testes clínicos, vamos solicitar o emergencial”, disse o executivo, que está em Moscou.

Em comunicado elaborado nesta quarta, o RDIF (fundo de investimentos estrangeiros russo, da sigla em inglês) disse que o registro será solicitado no Brasil após a aprovação em países como Argentina, Bolívia, Argélia, Sérvia e Palestina, além da aplicação maciça na própria Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O compromisso é fornecer 10 milhões de doses ao Brasil no primeiro trimestre deste ano.

A expectativa da União Química é começar a produzir na sexta (15), em sua fábrica no Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FolhaPress