Rotary Clubs doam EPIs para combate ao covid-19 no DF

PUBLICIDADE

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) recebeu, nesta quarta-feira (24), 500 protetores faciais, 38 caixas de luva e 296 óculos de proteção. A doação, que será distribuída entre profissionais de saúde que atuam no combate ao novo coronavírus, foi entregue por representantes dos 17 Rotary Clubs de Brasília no Hospital de Base (HB).

Sergio Costa, diretor-presidente do IGESDF, elogiou a iniciativa e destacou a importância de unir forças para combater o novo coronavírus. “Nesse momento de pandemia, estamos tendo a possibilidade de nós reinventarmos para criar soluções e implantar uma nova dinâmica de atendimento. Vamos sair dessa situação unidos e com a saúde pública muito mais fortalecida”, ressaltou.

Já Osvaldo Farneze, presidente do Rotary Club do Lago Sul, reforçou que a doação é fruto de parte dos recursos para serem usados na pandemia aportados pela Rotary Internacional, que atua em 217 países, sendo que Brasília recebeu R$ 80 mil.

“Com esse valor, estamos patrocinando seis equipamentos de descontaminação de máscaras e equipamentos de proteção individual, sendo que já fizemos doações para unidades de saúde em Ceilândia e Taguatinga”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também participaram da entrega o representante do Rotary Club Brasília Lago Sul e imagem pública do Distrito 4530, Jordivar Filgueira, que elogiou o trabalho desenvolvido pelo IGESDF, e a representante do Rotary Brasília Sudoeste, Erika Iaropoli Carneiro Mello.