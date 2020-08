Roosevelt Vilela: JBr revelou investigações em outubro de 2019

PUBLICIDADE

Em outubro de 2019 o Jornal de Brasília, por meio da coluna Do Alto da Torre, revelou que o deputado distrital Roosevelt Vilela estava sendo investigado pela Polícia Federal (PF) por supostas irregularidades durante a campanha eleitoral no ano anterior (2018). O deputado foi, então, indiciado nessa quarta-feira (5).

O órgão de investigação fez oitivas com testemunhas e tem convocado ex-servidores de administrações regionais para depor. Além de um possível caixa 2 de campanha, há a suspeita na PF de que o parlamentar chegou a supostamente utilizar cargos públicos nas administrações regionais para pagar salários de campanha.

Em ofício à Casa Civil, ainda sob o comando de Eumar Novacki, A PF chegou a solicitar todos os atos de nomeações e exonerações dos cargos vinculados às administrações regionais do Park Way, da Candangolândia e do Núcleo Bandeirante, de abril a dezembro de 2018 (o prazo contempla o período eleitoral).