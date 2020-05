Rohypnol, maconha e pistola caseira são apreendidos com jovem de 17 anos em Santa Maria

PUBLICIDADE 

Um menor foi preso nesta sexta-feira (8), após ser pego em posse de drogas e uma arma de fogo. A Polícia Militar abordou o jovem de 17 anos por conta de denúncias feitas a polícia no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

A polícia foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de ameaça com arma de fogo na quadra 3 do Condomínio.

Os militares chegaram no endereço indicado e foram informados por algumas pessoas que um adolescente estava bastante alterado indicando a casa onde ele estava.

A equipe realizou contato com o proprietário da casa, avô do suspeito, que autorizou uma busca no imóvel. O adolescente foi abordado e na revista pessoal foram encontrados 28 comprimidos de rohypnol e de uma substância esverdeada que aparentava ser maconha.

Em uma busca no interior do imóvel, uma arma de fabricação caseira com uma munição calibre 38 foi encontrada embaixo de uma caixa. A arma também pertencia ao abordado. O jovem foi apreendido e levado à DCA para autuação.

