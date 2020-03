Rodoviária registra facada e incêndio na madrugada de terça (17)

PUBLICIDADE 

Duas ocorrências exigiram a presença do Corpo de Bombeiros (CBMDF) na Rodoviária do Plano Piloto na madrugada desta terça-feira (17). Em uma delas, uma pessoa foi vítima de arma branca.

A primeira ocorrência foi registrada pouco depois de 0h. Luís Gustavo Floresta, 22 anos, foi esfaqueado nas regiões da face e da cabeça. O Corpo de Bombeiros atendeu o jovem e o levou ao Hospital de Base. Os militares não especificaram a motivação dos golpes, nem apontaram suspeitos.

A segunda ocorrência foi registrada por volta de 5h. O fosso de um dos elevadores da plataforma B da Rodoviária, no térreo, pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram ao local, viram um dos tapumes que fechavam a entrada caído.

O problema foi contido rapidamente, uma vez que o elevador não está funcionando. Toda a operação foi realizada em cerca de 15 minutos.

30 dias

No último dia 3 de março, o governador Ibaneis Rocha (MDB) prometeu entregar as obras de reforma dos elevadores e escadas rolantes da Rodoviária do Plano Piloto em até 30 dias. Até então, passaram-se 14 dias. É possível ver funcionários trabalhando no local.