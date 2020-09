Roberto Caldas é sentenciado por violência doméstica e familiar contra a ex-mulher

View this post on Instagram

A sentença condenatória de qualquer pessoa é um evento triste e, por tal razão, não comemoro a condenação do pai dos meus filhos. Por outro lado, vejo esperança para todas as mulheres que, como eu fui, foram/são vítimas de violência doméstica. Fui submetida a toda sorte de humilhações e agressões durante praticamente 13 (treze) anos de relacionamento, mas – um dia – cansada, fragilizada, temendo pela minha vida e pela vida dos meus filhos, busquei ajuda da polícia e da justiça. O processo foi lento e me vi sozinha, em situação difícil, sem credibilidade, enfrentando alguém muito poderoso, com amigos e parceiros na política, na imprensa, na alta sociedade e no Judiciário. Fui acusada injustamente de ser mentirosa e ardilosa e muitas fakes news foram plantadas revivendo toda a violência a cada humilhação. Nem todo o poder, toda a fortuna e toda influência impediram a condenação dele e a verdade prevaleceu sendo um estímulo para todas as mulheres que sofreram/sofrem violência doméstica, pois se a Justiça conseguiu alcançar alguém tão poderoso, com advogados e assessores de imprensa caríssimos e influentes, posso afirmar – então – que ninguém está acima da lei. Mulheres, se rebelem contra a violência: é libertador! Reitero, não vou comentar sobre a condenação do pai dos meus filhos. Não comemorei e não vou comemorar a condenação. O meu único desejo é que essa condenação sirva de exemplo para que a violência contra a mulher tenha fim em nosso país. Paz, Luz e Serenidade para todas as mulheres que foram/são vítimas de violência doméstica! (Michella Marys)