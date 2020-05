Riacho Fundo terá testagem de Covid-19

PUBLICIDADE 

Os moradores do Riacho Fundo poderão realizar testes de Covid-19 durante toda a próxima semana (1º a 5/6). A testagem funcionará em sistema drive-thru, no estacionamento da administração regional, a partir das 9h. Também haverá a possibilidade de exames para pedestres no local.

Para ser atendido é necessário cadastro prévio no site www.testa.df.gov.br. Dúvidas e outras informações podem ser esclarecidas por meio de mensagens de WhatsApp (veja serviço abaixo).

A administradora do Riacho Fundo, Ana Lúcia Melo, destaca que a testagem para Covid-19 é mais um pedido dos moradores atendido.

“Agradecemos ao governador Ibaneis Rocha e ao secretário de Saúde, Francisco Araújo, pela carinho e atenção com a nossa cidade. E reiteramos nosso pedido à população para que, se possível, fique em casa. E, caso seja necessário sair, use máscaras. Ajude a salvar vidas”, reforça.

Serviço:

Testagem de Covid-19 no Riacho Fundo

Data: 1º a 5 de junho (segunda a sexta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: Administração Regional do Riacho Fundo

Mais informações: 99125-9584

As informações são da Agência Brasília