Riacho Fundo I: população recebe máscaras e orientações de prevenção ao covid-19

A Administração Regional do Riacho Fundo I, com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o DF Legal, realizou a distribuição de mais de duas mil máscaras reutilizáveis em diversos pontos da cidade.

Terminal rodoviário, pista de corrida e avenidas comerciais foram alguns dos locais de distribuição. Mesmo com o início obrigatório do uso máscaras no Distrito Federal, muitos moradores ainda têm circulado pelas ruas do Riacho sem as peças de proteção.

A determinação da obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as vias e espaços públicos vai vigorar durante todo o estado de emergência no Distrito Federal. Quem for pego sem máscaras em espaços públicos poderá ser autuado e multado em valor a partir de R$ 2 mil e pode também sofrer sanções penais.

Conscientização

A administradora Ana Lúcia Melo ressalta que campanhas educativas sobre a importância do uso de máscaras também têm sido realizadas no Riacho Fundo I. “Foi mais uma ação de conscientização em nossa cidade durante a pandemia da Covid-19. O governador Ibaneis Rocha determinou esse carinho e cuidado com a população”.

Com informações da Agência Brasília

