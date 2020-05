Riacho Fundo I oferece vacinação em sistema drive thru contra a gripe

PUBLICIDADE 

A Administração Regional do Riacho Fundo I realizará a vacinação, contra a gripe, de diversos moradores neste sábado (16), das 9h às 16h. O público alvo da campanha de vacinação no modelo drive thru são crianças de 6 meses a menos de 6 anos de idade, gestantes, mães no pós-parto (em período de até 45 dias), pessoas com deficiência, adultos de 55 a 59 anos, professores e profissionais da área de educação. Aos profissionais de educação é exigida a comprovação funcional.

A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação e tem o apoio da Secretaria de Saúde (SES). As pessoas pertencentes aos grupos prioritários, mas que ainda não receberam a vacina, poderão ser atendidas. Uma grande estrutura , com tendas distintas para crianças e adultos, será montada para receber o público sem que haja aglomeração.

“Essa é uma reivindicação que recebemos da nossa população e levamos ao governador Ibaneis Rocha, que determinou a união dos órgãos competentes para solucionar a questão”, destaca a administradora do Riacho Fundo I, Ana Lúcia Melo. “É mais uma conquista para a nossa cidade.”

Pessoas com mais de 60 anos, policiais e trabalhadores de saúde, entre outros grupos prioritários que ainda não tenham tomado a vacina, também poderão serão atendidos durante esse serviço.

Vacinação por drive thru

Data e horário: sábado (16), das 9h às 16h.

Local: Administração do Riacho Fundo I.

Mais informações: 99125-9584.

