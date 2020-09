Revitalização: Novacap apresenta licitação para reforma da ponte Costa e Silva

PUBLICIDADE

A ponte Costa e Silva, uma das quatro que cortam o Lago Paranoá, foi inaugurada em 1976 e vai passar por intensa revitalização pela primeira vez desde sua criação. Nesta terça-feira (8) a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), um edital para escolha da empresa que ficará responsável pelo serviço, com custo estimado de R$ 14,7 milhões.

“O valor engloba a elaboração do projeto executivo e o reforço estrutural em razão da perda de proteção dos cabos que constituem o tabuleiro, além da revitalização como um todo, como pintura, instalação de novos guarda-corpos e asfalto, entre outros”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite. Os trabalhos têm a previsão de gerar 100 empregos diretos e 200 indiretos.

A estrutura da Ponte Costa e Silva foi projetada por Oscar Niemeyer e tem 452 metros de comprimento por 13 metros de largura, com três vãos que permitem a passagem de embarcações pelo Lago Paranoá. Após tanto tempo sem uma intervenção profunda, a ponte necessita da recuperação preventiva.

Edital retomado

Após suspensão em virtude de ajustes documentais, em julho deste ano, o Tribunal de Contas do DF (TCDF) aprovou, por unanimidade, a retomada do edital de licitação para o projeto de recuperação, reforço estrutural e revitalização da via.

Como o processo de seleção da empresa abriu agora, ainda não há previsão para início do trabalho. No entanto, estima-se uma intervenção que dure aproximadamente 18 meses. Não está programada a interdição completa da ponte – apenas interrupções parciais, quando ocorrerem reparos relacionados ao asfalto.

De acordo com o Procedimento Licitatório Eletrônico nº 005/2020, vence a proposta que apresentar menor preço. As empresas interessadas em participar devem apresentar propostas no próximo dia 29, no Departamento de Compras da Novacap.

Com informações da Agência Brasília