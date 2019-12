Réveillon: trânsito será alterado para festividades

PUBLICIDADE 

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) fará interdições nesta terça-feira (31/12), especialmente na Esplanada dos Ministérios e nas proximidades da Praça dos Orixás, que receberão programação especial para a chegada de 2020.

A previsão é que os shows na Esplanada dos Ministérios comecem às 17h no canteiro central. A via S1 será bloqueada a partir da Catedral Metropolitana e, por isso, as ligações entre as vias N1 e S1 estarão bloqueadas. A via N1 ficará livre até a altura da L2 Norte, para onde os veículos serão direcionados. Os condutores poderão fazer o retorno mais próximo na L2 Norte e retornar à Esplanada.

O estacionamento entre os dois primeiros ministérios, em frente a via N1, será destinado para veículos que fazem transporte por aplicativos e táxis. O público que chegar à festa com carro próprio poderá utilizar as vagas dos ministérios e anexos, da Rodoviária do Plano Piloto e do Teatro Nacional. Os bolsões públicos dos setores bancários sul e norte também são uma opção. O desbloqueio das vias está previsto para 3h, após a dispersão do público do evento.

Prainha

Nas proximidades da Praça dos Orixás, o Detran-DF fará operações de sinalização, controle, fiscalização e apoio à travessia de pedestres em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF). Na região, o acesso à L4 Sul, pela tesourinha da ponte Costa e Silva, ficará fechado para a montagem da estrutura do evento e para assegurar a livre circulação de pedestres no local, a partir das 10h.

Desde 13h, motoristas que saírem do Lago Sul em direção ao Plano Piloto poderão utilizar também a faixa central da ponte. Às 23h será feito o bloqueio da faixa da direita, no sentido Plano Piloto. A partir das 23h30, até 00h30, a ponte Costa e Silva será completamente interditada para a segurança de quem for à festa.

Do outro lado da Ponte Costa e Silva, em frente ao Pontão do Lago Sul, agentes instalarão redutores de velocidade e travessias de pedestres na parte da via em frente à SHIS QI 10, além de realizar ações de fiscalização para coibir irregularidades, principalmente as relacionadas a estacionamento em local proibido e direção sob influência de álcool.

Efetivo

O Detran atuará com 20 viaturas, um helicóptero, guincho e empilhadeiras, empregando cerca de 50 agentes. Além disso, as ações da Operação Boas Festas serão intensificadas em todo o DF, para garantir mais segurança aos usuários das vias.

Os órgãos de trânsito orientam os condutores estacionar em locais permitidos. Equipes de fiscalização estarão no local para coibir estacionamento irregular ao longo das vias e no canteiro central.

Com informações da Agência Brasília.