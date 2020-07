Reunião entre bancada federal e o secretário de Educação foi cancelada

PUBLICIDADE

Marcado para a acontecer nesta quarta-feira (15), a reunião entre a bancada federal do Distrito Federal e o secretário de Educação, Leandro Cruz, foi cancelada momentos antes de acontecer. O pedido do encontro chegou a ser feito no dia 22 de junho.

Momentos antes da reunião, os gabinetes dos demais parlamentares foram avisados pela equipe da líder da bancada federal, deputada Flávia Arruda (PL), sobre o cancelamento do encontro.

A intenção dos representantes federais era de cobrar explicações da pasta sobre contratos de merenda escolar da secretaria.

O gabinete da coordenadora da bancada, responsável por intermediar a conversa, não justificou o motivo do cancelamento até o fechamento desta reportagem.

A expectativa dos demais congressistas que falaram com o Jornal de Brasília é de que o encontro seja remarcado e que a data seja divulgada “o mais cedo possível”.