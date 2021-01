Resultados das inscrições para a rede pública já estão disponíveis

PUBLICIDADE

Já estão disponíveis os resultados das inscrições para os novos estudantes que pretendem ingressar na rede pública de ensino do Distrito Federal. Todos os 31.092 inscritos foram contemplados. Também podem ser consultados os resultados para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Educação Profissional.

Para fazer a consulta, basta acessar o link correspondente, abaixo, inserindo os dados solicitados, sem nenhum tipo de acentuação nos campos a serem preenchidos:

Remanejamento escolar

O resultado do remanejamento escolar dos estudantes deverá ser consultado de 22 a 31 de janeiro. Neste período, o responsável deverá entrar em contato por e-mail ou telefone com a unidade escolar em que o estudante esteve matriculado no ano letivo de 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Efetivação das matrículas

A confirmação das matrículas para o ano letivo de 2021 será realizada em duas etapas, uma on-line e outra presencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

✹ Se comprovada a entrega de documentação falsa ou adulterada, invalidará a matrícula no ano ou série desejados, endo a documentação submetida à análise do órgão próprio da SEEDF, nos termos do art. 254, § 2º do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Educação Profissional

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As vagas e os cursos estão distribuídos nas Escolas Técnicas de Ceilândia (ETC), Planaltina (ETP), Brasília (ETB-Taguatinga) e também na mais nova Escola Técnica da SEEDF, a de Brazlândia (ET-Brazlândia); Escola de Música de Brasília (EMB); Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul (Cesas); Centro de Educação Profissional Articulado do Guará (Cepag); Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep).

Ainda, foram ofertadas vagas para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio ou à Educação de Jovens e Adultos no Centro de Ensino Médio Integrado do Gama (Cemi-Gama), Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro (Cemi –Cruzeiro), Centro Educacional Stella dos Cherubins e Centro Educacional 02 do Cruzeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Os prazos de matrícula, bem como os documentos que devem ser entregues, estão descritos nos editais das seleções.