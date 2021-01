Resultado prévio para contratação de médicos é divulgado

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde divulgou, nesta quinta-feira (7), no Diário Oficial do DF, o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado Emergencial para contratação de médicos. Os profissionais são da especialidade Clínica Médica e os aprovados irão atuar no Samu, Hospital de Campanha de Ceilândia e nos hospitais regionais da Asa Norte, Brazlândia e Planaltina. O resultado final com a lista de quem foi aprovado será divulgado no dia 15 de janeiro, juntamente com a convocação para apresentação de documentos e contratação.

Os médicos atuarão na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2. Com as contratações, as escalas das emergências serão reforçadas e a população melhor assistida. A previsão é que os profissionais comecem a atuar a partir do dia 18 de janeiro, de acordo com as contratações realizadas.

“Assegurar a assistência de saúde à população é prioridade da gestão. Essa foi a principal missão dada pelo governador Ibaneis à nossa equipe. E a Secretaria de Saúde tem envidado todos os esforços possíveis para reforçar as equipes, garantindo o acesso e evitando a sobrecarga aos demais profissionais que estão atuando na linha de frente da saúde”, destaca a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida.

O processo seletivo prevê 102 vagas imediatas e 51 para cadastro reserva. A maioria é para atuação no Hospital de Campanha de Ceilândia, com 36 vagas imediatas e 18 de cadastro reserva. A lotação funcional desses profissionais será no HRC.

Recurso

O candidato que desejar interpor recurso contra a nota preliminar ou eliminação do processo seletivo tem até três dias para fazê-lo. O prazo começa às 0h do dia 8 de janeiro e vai até às 23h59 do dia 10 de janeiro. A solicitação deve ser enviada por meio de formulário oficial para o e-mail [email protected] com o título “Recurso: Processo Seletivo Simplificado Emergencial”. Não serão aceitos recursos enviados após o prazo estipulado.

O formulário oficial deverá ser acessado no site da Secretária de Saúde – item 11 (Formulário de Recurso após resultado preliminar).

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas orienta que em caso de pedido de recurso, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pedido. Se for considerado inconsistente, ilegível e em formulário diferente do exigido ou fora das especificações estabelecidas no edital e em outros editais serão indeferidos.

Estão eliminados do certame os candidatos que obtiveram nota zero por não pontuarem em conformidade com o item 8.4 do Edital n°50, de 24 de novembro de 2020 publicado em 25 de novembro de 2020 no DODF nº 222.

