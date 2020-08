Resultado de processo seletivo para contratação de profissionais de saúde é divulgado

PUBLICIDADE

Foi publicado no Diário Oficial do distrito Federal (DODF), nesta terça-feira (11), o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado Emergencial que busca a contratação e formação de cadastro de profissionais de níveis superior e técnico para atuação na prevenção, combate, mitigação e enfrentamento ao novo coronavírus.

Além disso, esses profissionais deverão trabalhar, também, com a triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de covid-19 por meio de contratação temporária pelo período inicial de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

“Os servidores contratados de forma emergencial irão reforçar as equipes para assegurar assistência segura e eficaz à população, bem como, reduzir a sobrecarga nos profissionais de saúde em razão das baixas nas escalas causadas pelo absenteísmo dos profissionais nesse período”, informa a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida.

A subsecretária explica que os psicólogos e psiquiatras atuarão no cuidado à saúde mental dos servidores e dos usuários. “Entendemos que numa situação de guerra como a que o mundo vive contra o coronavírus, devemos priorizar nossos soldados, que estão na linha de frente por todos nós”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

São 900 vagas podendo chegar a 1.350 com o cadastro reserva. Os médicos são das áreas de Clínica Médica e Psiquiatria, além de psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Recurso

O candidato que desejar interpor recurso contra a nota preliminar e/ou eliminação do processo seletivo terá três dias para fazê-lo, das 00h do dia 12 de agosto de 2020 às 23h59min do dia 14 de agosto de 2020. Ou seja, o primeiro dia subsequente ao da divulgação do resultado preliminar da análise curricular oficial divulgada hoje (11) no DODF.

O candidato deverá enviar sua solicitação de recurso, por meio de formulário oficial, para o endereço eletrônico: recursosesdf@gmail.com sob o título “Recurso: Processo Seletivo Simplificado Emergencial”.

O Formulário Oficial deverá ser acessado no site da Secretária de Saúde do Distrito Federal, no site. No dia 06 de julho será publicado o resultado final / homologação do processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A subsecretária explica que agora, o edital entra na fase do recurso e, após será publicado o resultado final.

“Depois disso, teremos as publicações com chamamento onde os selecionados deverão apresentar a documentação anexada à inscrição e atestado de saúde. Se for pessoa com deficiência (PCD), deverá ser periciado pela junta médica do Núcleo de Saúde, Higiene e Medicina do Trabalho (NSHMT). Os que se autodeclararam pretos ou pardos serão submetidos à Comissão de Heteroidentificação, criada em parceria com a Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e Cidadania, onde será feita a verificação de fenótipo. Essa etapa tem caráter eliminatório, conforme edital”, destaca Silene.

Convocação

A subsecretária ressalta que essa será uma contratação com tempo determinado, somente para enfrentar a pandemia e que não vai prejudicar a nomeação de aprovados em concursos, desde que cumprida a exigência da Lei Complementar n° 173/2020, onde as nomeações só podem ocorrer nas vagas oriundas de vacâncias, enquanto a mesma estiver em vigor.

“Podemos convocar num dia e contratar com rapidez, lotando onde estamos com maior dificuldade em fechar escalas. É um reforço para as equipes nesse momento tão crítico do enfrentamento à Covid-19 ”, conclui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE