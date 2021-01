Resultado de concurso de bolsas universitárias para servidores é divulgado

PUBLICIDADE

O resultado de um processo seletivo para servidores do Governo do Distrito Federal foi publicado nesta terça-feira (12) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Trata-se do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo que governo local realiza em parceria com o Centro de Ensino Universitário do DF (UDF). As vagas são para início dos estudos no primeiro semestre deste ano.

Ao todo, 776 servidores e empregados públicos se inscreveram no processo seletivo, sendo que 69 destes foram contemplados. O curso de direito foi o mais procurado, tanto para a sociedade civil quanto para os servidores e empregados públicos.

“Alunos da rede pública terão uma nova oportunidade a partir da formação profissional por meio deste programa”, destaca o secretário de Economia, André Clemente. “É uma iniciativa que garantirá um futuro mais próspero a todos eles.”

A partir do resultado final, todos os contemplados poderão prestar o vestibular do curso para o qual requereram a bolsa de estudos. Uma vez aprovado, basta ao candidato fazer sua matrícula na instituição com o benefício concedido pelo programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Valorização

“As bolsas de estudo são uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional; é mais uma forma de valorizar nossos servidores e também de aprimorar a prestação do serviço público”, explica a secretária executiva da Subsecretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), Adriana Faria.

O resultado final das bolsas para candidatos da sociedade civil foi publicado no DODF de 23/12/20, e 26 candidatos foram contemplados por preencherem os requisitos. São alunos que, egressos da rede pública de ensino do DF com comprovada hipossuficiência de renda, obtiveram média de 500 pontos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidente da Comissão do Programa de Seleção das Bolsas de Estudo da Secretaria de Economia (Seec), Carolina Oliveira, lembra a importância da iniciativa: “O programa contribui para a formação de jovens e a capacitação dos servidores e empregados públicos. Como resultados a longo prazo, esperamos o incremento na qualidade de vida dos beneficiados e a melhoria nas atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, que se convertem em benefícios para toda a sociedade”.

Programa aperfeiçoado

Para o primeiro semestre letivo deste ano, o UDF destinou 135 vagas ao programa. O número equivale a 10% das vagas abertas nos cursos oferecidos pela instituição. A gestão do Programa de Seleção das Bolsas de Estudo é feita pela Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), entidade sob supervisão da Sequali.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa existe desde o final da década de 1960 e vem sendo aprimorado a cada edição, para garantir oportunidades de acesso totalmente gratuito ao ensino superior.

Para acessar os resultados e mais informações sobre o Programa de Bolsas de Estudos da Seec acesse o site da Egov.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

As informações são da Agência Brasília