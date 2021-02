Resultado de cadastro na campanha de castração é divulgado

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (4), o Brasília Ambiental divulgou o resultado do cadastro de cães e gatos cadastrados na 2ª Campanha de Castração de 2021. A Clínica Coração Peludinho receberá e fará o atendimento desses animais, a partir do dia 11 deste mês, no Gama.

A divulgação do resultado do cadastro está em ordem alfabética, e basta procurar pelo nome do tutor para visualizar a data em que está agendado o atendimento do animal. Confira a lista oficial.

A campanha recebeu 24 mil acessos, registrando 7.167 inscrições. Durante o cadastro, alguns inscritos preencheram o formulário de forma duplicada ou indicaram mais de dois cães ou gatos. Animais acima da quantidade permitida foram retirados da lista, dando lugar aos cadastros seguintes até completar o total de mil inscrições.

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Brasília Ambiental alerta que, para a realização das cirurgias, é obrigatório o cadastro como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), bem como a apresentação de um comprovante de endereço em nome próprio e do Distrito Federal. O não cumprimento dessas obrigações cancelará a realização do procedimento, e o tutor perderá a vaga, ficando impedido de se cadastrar novamente por 12 meses.

Cadastro no SEI

O cadastro no SEI é obrigatório e deve ser feito antes da data de agendamento da castração, sob pena de perda de vaga. Por meio desse cadastro, o tutor vai atestar a realização do serviço de castração para o Brasília Ambiental.

Preencha os dados solicitados corretamente. Ao cadastrar o e-mail, lembre-se que esse endereço eletrônico será utilizado para assinar os documentos. A seguir, crie uma senha da qual você possa sempre se lembrar, pois ela também será utilizada para assinar os documentos.

Ao finalizar o cadastro, preencha a Declaração de Concordância e Veracidade, assine, digitalize (escaneie ou tire uma foto legível do documento que contenha número de CPF, RG e nome do órgão expedidor) e envie por e-mail para [email protected].

Caso não consiga efetuar o cadastro no SEI, a Ufau terá um servidor disponível para auxiliar. O atendimento será às sextas-feiras, das 8h às 12h (por ordem de chegada), na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), na sede do Brasília Ambiental (SEPN 511, Bloco C, Edifício Bittar, Asa Norte).

Para cadastro como usuário externo, acesse o formulário.

Consulte o regulamento completo.

As informações são da Agência Brasília