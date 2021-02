Restaurante-escola começa a virar realidade

PUBLICIDADE

Um restaurante-escola está sendo construído no Eixo Monumental a caminho do Congresso Nacional. Entre os dois, o prédio menor foi imaginado por Oscar Niemeyer para abrigar um espaço alimentício, porém ele jamais foi ocupado. A paisagem à direita no início da Esplanada dos Ministérios é dominada pelas curvas do Museu Nacional e pelo amplo prédio da Biblioteca Nacional.

A vida dentro daquela estrutura de concreto e vidro começou a nascer precisamente na manhã desta quarta-feira, 10: numa solenidade simples, os secretários de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues, administrador do Complexo da República, e de Educação, Leandro Cruz, assinaram o ato de parceria que criará o Oscar – Escola de Sabores.

Trata-se de um restaurante escola, o primeiro gerido pela Secretaria de Educação, com início de funcionamento previsto ainda para o primeiro semestre do ano letivo de 2021. A iniciativa partiu de uma ideia de Leandro Cruz, prontamente aprovada pelo secretário de Cultura. O objetivo da nova escola é oferecer oportunidades de qualificação e de emprego, além de ser opção gastronômica nacional e internacional com preços abaixo do mercado, aberta no coração da capital.

“Queremos proporcionar educação profissional para jovens e adultos, desenvolver estratégias para que as pessoas que fizerem os cursos sejam inseridas no mundo do trabalho e incentivar o empreendedorismo. O Distrito Federal tem um potencial muito grande na área de gastronomia, no turismo, para aqueles que querem iniciar seu próprio negócio na produção alimentícia. Com esta iniciativa, vamos qualificar ainda mais esta prestação de serviço, gerar emprego e renda”, afirma o secretário de Educação, Leandro Cruz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escola de Sabores

“Neste momento que assinamos o ato, eu gostaria de fazer uma sugestão sobre o nome do lugar. Que não seja simplesmente Restaurante-Escola, mas Escola de Sabores, e que tenha Oscar, já que o projeto é dele”, disse, bem humorado, o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues. “Vai ser uma linda homenagem quando, no futuro, a gente possa dizer: vamos ali comer no Oscar.”

Localizado no Setor Cultural Sul, o restaurante-escola, ou Oscar – Escola de Sabores, será coordenado pelo Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Planaltina (CEP-ETP). O espaço cedido tem dois pavimentos e área total construída de 495 metros quadrados. O local será readequado pela Secretaria de Educação, com reforma, compra de equipamentos e de mobiliário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os cursos de educação profissional vão atender jovens e adultos do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE), de diversos níveis de escolaridade, desde pessoas da comunidade em geral até estudantes do ensino médio, na parte flexível do currículo. As aulas serão tanto para quem já tem emprego e quer se aperfeiçoar ou mudar de área como para quem pretende ingressar no mundo do trabalho, seja prestando serviço a terceiros ou montando se próprio negócio.

“O restaurante-escola terá uma dupla finalidade, de um lado formando mão-de-obra especializada numa área em que o Distrito Federal tem potencial para expandir-se cada vez mais, e, de outro, contribuindo para dinamizar o espaço externo do Museu da República, referência no coração da cidade. Em breve, dentro da normalidade que tanto aguardamos, teremos um lugar onde a gastronomia pode explorar a diversidade cultural que vai além do regional, explorando também as experiências de outros países com representação na capital do País”, avalia o titular da Cultura, Bartolomeu Rodrigues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília