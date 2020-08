Restaurante em Taguatinga registra princípio de incêndio

PUBLICIDADE

Um princípio de incêndio acometeu a churrasqueira do restaurante Adega da Cachaça, localizado na Avenida das Palmeiras, em Taguatinga Centro. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10).

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou um grande volume de fumaça no interior do restaurante. Os militares constataram que tratava-se de um princípio de incêndio na coifa de exaustão da churrasqueira, que fica na cozinha do estabelecimento. Desta forma, os bombeiros impediram que o fogo se alastrasse por outros setores do local.

Não havia ninguém no local no momento do incêndio. Ninguém se feriu.

A perícia do CBMDF foi acionada para o local. O proprietário do restaurante foi acionado e ficou aos cuidados do estabelecimento após o combate às chamas.

