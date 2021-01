Restaurante é construído no Jardim Botânico de Brasília

PUBLICIDADE

Um restaurante foi construído e vai estar funcionando em breve, no Jardim Botânico de Brasília (JBB). O estabelecimento fica nas proximidades do anfiteatro. O local será aberto para o público após a conclusão do processo licitatório de cessão de uso do espaço. As obras foram iniciadas em dezembro de 2019 e foram finalizadas em junho d2 2020.

A construção só foi possível devido os pedidos de visitantes que solicitaram outras opções de alimentação. O Jardim Botânico recebe, em média, 25 mil pessoas por mês, entre visitação espontânea, atendimentos às escolas públicas e privadas do DF e Entorno, grupos organizados, projetos sociais e de inclusão social.

“Atender as solicitações dos usuários do Jardim Botânico é muito importante, pois o que queremos é trazer ainda mais conforto para quem frequenta nosso espaço”, explica a diretora-executiva do JBB, Aline De Pieri. “O projeto do espaço gastronômico está alinhado à política do JBB, e todos os elementos compõem perfeitamente com o ambiente.”

Construção econômica

O novo restaurante tem capacidade para atender 100 pessoas e foi construído com a técnica taipa de pilão, método milenar capaz de regular a temperatura interna da edificação e criar estruturas totalmente sólidas. O uso da taipa gera economia de gastos energéticos, tanto no processo de construção quanto na vida útil do edifício.

O arquiteto do JBB, Lucas Henrique Gomes, explica que escolheu a técnica após observar as inúmeras árvores cinza em contraponto aos enormes formigueiros de cor marrom que existem na área do restaurante.

“Isso me instigou a refletir essa imagem ao próprio projeto, interpretando as árvores como pilares e os formigueiros como a vedação da edificação”, conta. “Além disso, optei por utilizar uma arquitetura crua, onde os elementos são expostos como são, sem revestimentos: pilares de concreto, tijolos de concreto, taipa de pilão, granitina e instalações aparentes.”

Opções gastronômicas

Atualmente, o JBB tem dois pontos gastronômicos. No Centro de Visitantes, o Bistrô Jardim Bom Demais oferece café da manhã, brunch, almoço e lanches à sombra de belos eucaliptos. O bistrô funciona de terça a domingo, das 9h às 17h.

Outra opção é o Caliandra Café. O espaço ajusta o rústico ao sofisticado, trazendo uma proposta diversificada, desde a decoração ao atendimento, além de oferecer chá colhido do jardim na hora. Há café da manhã e almoço – que tem entre os destaques o cozido português, servido aos finais de semana.

Reservas

Bistrô Jardim Demais: Telefones (61) 99226-9497 ou 3366-5732.

Caliandra Café: (61) 99136-1859.

As informações são da Agência Brasília