Restaurante Comunitário da Estrutural volta a funcionar após manutenção da CEB

PUBLICIDADE

O Restaurante Comunitário da Estrutural vai reabrir, nesta quinta-feira (15), após ficar fechado para que técnicos da Companhia Energética de Brasília (CEB) pudessem fazer uma manutenção na parte elétrica do local. Os agentes da CEB realizaram o procedimento, nesta quarta-feira (14), e finalizaram o trabalho junto com a equipe de reparos do restaurante.

A unidade da Estrutural serve por dia cerca de 720 refeições. Em setembro, foram consumidas 18.647 marmitas.

No total, o Distrito Federal conta com 14 restaurantes comunitários, que comercializam refeições adequadas e saudáveis a preços acessíveis, no valor de R$ 1. O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), complementa esse valor, em média, com R$ 5,17 para cada refeição vendida.

Neste período de pandemia da Covid-19, todos os restaurantes estão operando com a entrega de marmita, evitando, assim, aglomeração dentro das unidades. O cidadão ainda pode retirar a quantidade de refeições que necessita para sua família, não tendo um limite no fornecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O funcionamento das 14 unidades acontece de segunda a sábado, das 11h às 14h, excetos nos feriados. As refeições são elaboradas por funcionários das empresas contratadas e são planejadas e monitoradas por uma equipe técnica, composta por nutricionistas servidores da Secretaria, com o objetivo de garantir a qualidade e o sabor da alimentação servida, evitando, assim, o desperdício de alimentos.

As informações são da Agência Brasília