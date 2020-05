Restaurante clássico de Brasília fecha as portas em meio à pandemia

PUBLICIDADE 

Cozinha tradicional Alemã com gosto da Áustria em Brasília desde 1980, o restaurante Fritz fecha as portas na capital no fim deste mês. Até domingo (31), o serviço de delivery do restaurante continuará funcionando e os clientes terão a oportunidade de fazer os últimos pedidos e poder se despedir, guardando na memória a história e o sabor dos pratos.

A empresa tentou manter a tradição e o legado do fundador do restaurante, Sr. Fritz, mas foi atingida pela pandemia de maneira a levar a decisão de encerramento das atividades do estabelecimento.

Para conhecer um pouco mais sobre a história de Friedrich Klinger e do restaurante Fritz, assista: