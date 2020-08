Representantes concordam em ensino infantil retornar às aulas presenciais primeiro

PUBLICIDADE

A Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa (CLDF) se reuniu nesta quarta-feira (12) com representantes do setor educacional do Distrito Federal. Após cerca de três horas de reunião, criou-se um consenso para que alunos e professores do ensino infantil (até o 5º ano) sejam os primeiros a retornar às aulas de forma presencial.

A comissão também concordou em definir a realização de testes de covid-19 dos envolvidos no retorno presencial. Há a hipótese da escolha de uma empresa privada para fazer os exames.

Contudo, nada está definido. Há a expectativa de uma nova reunião na quinta (13), contendo representes das secretarias de Educação e de Saúde, além do Ministério Público do Trabalho (MPT).

O deputado Jorge Vianna (Podemos) mediou a reunião. Compareceram ao encontro representantes do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinproep) e da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino (Aspa-DF).

A reunião foi transmitida ao vivo. Reveja: