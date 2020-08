Repasses financeiros pelo FNDE não são utilizados por Secretaria de Educação durante pandemia

PUBLICIDADE

Cerca de R$ 14,8 milhões podem estar parados na Secretaria de Educação (SEE/DF) por não uso em recursos para alimentação e transporte escolar no Distrito Federal. Os repasses feitos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) transmitidos pelos programas Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) ainda não foram utilizados, segundo a pasta, durante a pandemia do novo coronavírus.

Uma vez que R$ 25,9 milhões foram repassados pela Federação durante os sete primeiros meses deste ano, a média mensal do montante destinado para Alimentação e Transporte pela Federação é de R$ 3,7 milhões. Os quatro meses – entre abril e julho – de escolas fechadas no DF impediu o uso do recurso pela pasta local.

“Não utilizamos o recurso do FNDE neste período [da pandemia]. O cartão Alimentação Escolar Cesta Verde que distribuímos foi de recurso de fonte exclusiva do Governo do DF [GDF]”, afirmou o secretário Leandro Cruz em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (19).

Ao Jornal de Brasília, o órgão federal informou que, no total, foram repassados R$ 467,3 milhões para a SEE/DF, dentre os quais R$ 24,2 milhões vieram por meio do PNAE, e R$ 1,7 milhão por meio do PNATE. A maior parte do montante total foi destinada ao Salário-Educação, sendo R$ 439,7 milhões.

A reportagem entrou em contato com a SEE/DF mas, até a última atualização desta reportagem, a pasta não respondeu aos questionamentos feitos.

Volta às aulas

As aulas presenciais da rede pública de ensino do DF, previstas com retorno gradual no mês de setembro, foram adiadas e não têm previsão de retorno. A decisão foi tomada tendo em vista a crescente propagação do novo coronavírus na capital, cujo pico da curva epidemiológica foi alcançado nas últimas semanas.

De acordo com a SEE/DF, a volta presencial às aulas dependerá dos níveis de contaminação e mortes no DF. “Deixei claro que aquela [data de retorno] era uma previsão para que as escolas estivessem prontas para o retorno às aulas. […] Preparamos os protocolos de retorno, mas como não cedeu a curva epidemiológica, avaliamos que não é o momento certo”, afirmou o secretário Leandro Cruz em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (19).

“Temos a garantia de funcionamento do ensino remoto e [portanto] maior possibilidade de proteção e segurança, garantindo assim a proteção dos profissionais, dos estudantes, e evitar que os alunos sejam um vetor de circulação do vírus para dentro das suas famílias”, completou o chefe da pasta.

Ainda de acordo com Leandro, a oferta de internet patrocinada pelo GDF para os alunos da rede pública ainda não se concretizou pela falta de cadastro de operadoras de fornecimento em licitação aberta pela pasta. Há uma negociação com a Secretaria de Fazendo para isenção de ICMS do recurso. “É o que falta. Da parte da Secretaria de Educação, esse processo já está concluso”, disse.

O retorno presencial das aulas nas escolas particulares, no entanto, depende apenas da Justiça. Na tarde desta quinta (20), o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) se reunirá juntamente com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal (SINEPE) para discutir a melhor forma de retorno do setor privado.

A decisão, segundo o secretário da Educação no DF, partirá apenas da autonomia de cada escola da rede privada de ensino para o retorno, após negociação com os pais. “As famílias têm condições junto com as escolas de trabalhar essa volta. Nenhum estudante vai ser obrigado à volta. Devem ser analisados caso a caso. Na rede pública é diferente, porque precisamos tomar a decisão por toda uma rede”, ressaltou.