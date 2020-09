Renovação de acordo mantém servidores da saúde no DF

PUBLICIDADE

Na tarde da última quarta-feira (16) ocorreu a assinatura de novo Termo de Cooperação, que determina a revalidação de um Termo de Cooperação entre a Secretaria de Saúde do DF e o Ministério da Saúde vai garantir a atuação de quase 700 servidores da área no DF por mais três anos.

O termo anterior se encerraria no dia 27 deste mês. Com o novo documento 681 servidores do Ministério da Saúde que atuam no combate à dengue ou são lotados em hospitais e postos de saúde, mais 12 servidores da SES lotados na pasta federal, poderão permanecer onde estão.

“Trabalhamos pela assinatura do novo termo de forma intensa, ao lado tanto do Executivo distrital quanto do Executivo federal. Fizemos várias reuniões com as duas pastas, levamos a elas a importância de manter esses servidores, e felizmente fomos ouvidos nesta demanda”, disse Claudio Abrantes.

O convênio foi assinado pelo Secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, e pelo coordenador geral de Pessoas do Ministério, Ademir Lapa. “Agradeço ao secretário Osnei e ao coordenador Lapa por atenderem aos nossos pedidos, por entenderem a importância do prosseguimento desse acordo”, comentou Claudio Abrantes. O novo termo tem validade por mais 36 meses.