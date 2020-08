Remédio está em falta há 3 meses na farmácia de alto custo

PUBLICIDADE

As farmácias de alto custo do Distrito Federal estão desde fevereiro deste ano com estoques zerados da enzima pancreatina de 10.000 Ui (unidades) e 25.000 Ui, de acordo com os usuários do remédio que possuem fibrose cística, uma doença genética vinda do pai ou da mãe. Também conhecida como mucoviscidose ou doença do beijo salgado, compromete vários órgãos, mas as complicações maiores são nos sistemas respiratório e gastrointestinal.

Uma das pessoas que precisa do medicamento é Júlia Beatriz Alves França, 21 anos. Por ela ter microcefalia (doença que causa malformação da cabeça) e fibrose cística, é sua mãe, Claudimary Machado de França, de 47, que cuida da medicação. A garota toma, cinco vezes ao dia, duas cápsulas de pancreatina de 25.000 unidades. “E quando não tem de 25.000, ela toma cinco de 10.000 Ui cinco vezes ao dia. Porém, também está faltando de 10.000, infelizmente”, lamenta a mãe da menina.

Claudimary conta que a filha, diagnosticada com fibrose cística com dois anos de idade, sente muita dor na barriga e diarreia logo após se alimentar. “Uma vez que as enzimas têm a função de absorver todos os nutrientes, vitaminas e gorduras dos alimentos ingeridos. Se não tem enzimas, tudo vai embora nas fezes. E a farmácia não sabe dizer a previsão de chegada dessas enzimas”, relata.

A moradora do Recanto das Emas Rosileide de Almeida Pedrosa Pereira, 49 anos, possui a doença há 27. Ela ressalta que ouve “não” quando pergunta na farmácia sobre a chegada do medicamento. “Está em falta desde o mês de março. E sempre ouço que está em falta. Tenho tido diarréia e dor abdominal sem o remédio. É importante porque eu tomo 480 pílulas por mês do pote de 25.000 unidades”, diz.

Integrante da Associação de Amparo a Fibrose Cística (Abrafc), a fisioterapeuta Rafaela Bocchino alerta sobre os efeitos colaterais da falta do medicamento no corpo dos usuários. “Eles nos relatam a perda de peso severa e diarréia crônica. E a perda de peso acaba piorando o quadro respiratório deles, que é a parte mais grave da doença”, explica.

A gastroenterologista Cintia Mendes Clemente confirma essa reações, mas alerta que outras doenças também exigem o uso do medicamento. “A gente também usa a enzima para pacientes que têm insuficiência pancreática crônica, por exemplo. O paciente que precisa tomar essa medicação é o que tem diarreia. Tomando a enzima, a diarreia fica controlada. E está faltando esse remédio na rede privada também”, esclarece a médica.

Farmácias particulares

Quem confirma a falta da enzima pancreatina nas farmácias particulares do Distrito Federal é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal (Sincofarma), Francisco Messias. Segundo ele, esse é um tipo de produto que somente algumas grandes lojas de rede de farmácias disponibilizam.

“É porque tem um custo alto. E como era fornecido pela farmácia de alto custo, não tinha venda do produto. A matéria-prima vem de fora e não está chegando. Alguns produtos que vêm da Índia, China e França não chegam.Entretanto, os laboratórios fabricam mais para o governo disponibilizar nas farmácias de alto custo”, explica o presidente do Sincofarma-DF.

Compra em processo

A Secretária de Saúde esclarece, por meio de nota, que o processo de compra do medicamento está em andamento. “Com relação ao consumo, a SES/DF informa que o da pancreatina 10 mil UI é de 7.500 comprimidos por mês. Já o da pancreatina 25 mil UI é de 30.000 comprimidos por mês”, informa.

“É importante frisar que a Secretaria de Saúde realiza essas compras por meio de licitação, podendo receber o medicamento de uma empresa distribuidora ou diretamente de um laboratório, variando a cada processo aberto. Após a conclusão do processo licitatório, a secretaria divulga todos os dados da compra na aba de transparência, conforme legislação vigente”, destaca a pasta.