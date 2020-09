Relações comerciais pautam visita do embaixador dos Emirados Árabes

PUBLICIDADE

Uma semana após chegar ao Brasil e apresentar suas credenciais como representante internacional no país, o novo embaixador dos Emirados Árabes no Brasil, Saleh Alsuwaidi, esteve no Palácio do Buriti. Em visita ao governador Ibaneis Rocha nesta terça-feira (22), Saleh falou do potencial de ampliação das relações comerciais que seu país tem em relação ao Brasil e da abertura para investimentos brasileiros por lá.

O posicionamento geográfico do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitscheck, tanto em relação aos estados brasileiros quanto aos outros países da América, foi lembrado por Ibaneis como um dos atrativos para a instalação de empresas do Distrito Federal.

Ao embaixador, o governador citou o projeto do Governo do Distrito Federal (GDF) em transformar Brasília em uma cidade inteligente e no potencial de 2021 ser o ano de retomada da economia. Além disso, contou sobre a volta das obras de desenvolvimento do Polo JK, na região administrativa de Santa Maria, e das indústrias do ramo farmacêutico instaladas por lá.

“Inauguramos por aqui, antes da pandemia, uma série de voos internacionais que serão retomados em breve, conforme me garantiu o presidente da Inframérica. Temos bastante interesse em atrair indústrias interessadas em desenvolver tecnologia no Brasil”, afirmou Ibaneis.

Saleh Alsuwaidi contou que os Emirados Árabes são fortes na produção de cosméticos, o que poderá, futuramente, também ser desenvolvido por aqui. “Esperamos amadurecer melhor essas negociações tão logo essa pandemia passe.”

Com informações da Agência Brasília