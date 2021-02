Reivindicando vacinação, assistência social do GDF entra em greve

PUBLICIDADE

Os servidores da assistência social do Governo do Distrito Federal entraram em greve nesta quinta-feira (4) por não terem sido incluídos nos grupos prioritários da vacinação contra a covid-19. A decisão foi tomada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF (Sindsasc).

Os servidores da assistência social afirmam que tentam a inclusão no plano de imunização há dois meses. “É uma greve pela vida. Não queremos perder mais nenhum colega nosso. Não queremos que mais nenhum trabalhador da assistência social se torne vetor de propagação da covid-19”, destacou o presidente do Sindsasc, Clayton Avelar, durante a assembleia.

Além da paralisação, o Sindsasc notificou extrajudicialmente a secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Mayara Noronha. O motivo foi a divulgação de informações que não possuem o respaldo da Secretaria de Saúde do DF. No último dia 28, a secretária disse ser falsa a informação de que os servidores da assistência social do GDF estavam de fora da imunização. Porém, segundo o site da Secretaria de Saúde, os trabalhadores da assistência social não constam no Plano Estratégico e Operacional da Vacinação contra a Covid-19 no DF.

De acordo com o representante da classe, “alguns servidores foram vacinados não por atuarem na assistência social e sim por cuidarem de idosos, pessoas com deficiência ou comorbidades. Continuamos, sim, fora do plano, mesmo atuando na linha de frente das ações contra a pandemia”. O Sindsasc reforça que os trabalhadores da categoria atuam em serviços essenciais durante a pandemia, além de a classe ser a que lida com as consequências sociais da Covid-19, estando em trabalho presencial desde o início da pandemia. “Falta consideração do GDF com a assistência social”, pontua Clayton.

Nota da Secretaria

A Secretaria de Desenvolvimento Social informa que, nesta quinta-feira (4), durante ato do Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultura (SINDSASC), o secretário Executivo e o subsecretário de Administração Geral da pasta receberam os representantes do sindicato para ouvir as demandas apresentadas. Eles reivindicam de forma imediata a vacinação contra a Covid-19 para toda categoria, alegando que “a Secretaria de Saúde gastaria apenas 1% das doses disponíveis”, conforme o boletim em anexo.

Durante a reunião, os gestores da SEDES explicaram que, no total, 1.266 pessoas, entre profissionais e usuários da Rede Socioassistencial do DF, já foram imunizadas contra o coronavírus. Foi informado que as vacinas foram e estão sendo aplicadas seguindo o Plano Distrital de Vacinação contra a Covid-19. O secretário Executivo ponderou também que é preciso respeitar os grupos prioritários, como os idosos, que nem todos foram vacinados, uma vez que ainda não foram disponibilizadas pelo governo federal as doses necessárias para imunizar toda a população.

A Secretaria informa que está adotando as medidas cabíveis para a manutenção dos serviços, para que a população não fique prejudicada com a decisão da categoria.

Última greve

A assistência social é responsável por ter realizado a maior greve já feita pelos servidores do GDF. Em 2018, a categoria paralisou o serviço por 83 dias. A greve havia sido motivada, principalmente, pela reivindicação do acerto retroativo do aumento salarial previsto em lei desde 2015, reivindicação que ainda não foi atendida pelo GDF.