Regiões do Plano Piloto e Gama ficarão sem energia neste final de semana

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que, neste final de semana, equipes da empresa estarão realizando serviços de manutenção na rede elétrica das áreas rurais da região administrativa do Gama e as asas Sul e Norte de Brasília. Trabalhos como a troca de cabos sem proteção por compactos com proteção na rede aérea de alta tensão e substituição de equipamentos em subestação vão ser executados nas localidades.

Para isso, enquanto os serviços estiverem sendo realizados, será necessário interromper o fornecimento de energia elétrica.

Durante o sábado (13), no Gama, os serviços serão realizados, das 8h40 às 16h30, nos núcleos rurais Ponte Alta Norte (chácaras 3 a 5, 8, 9, 9-B e 11); Ponte Alta de Cima (chácaras Juruá, Criativa e Santa Neuza 3 e 6); e Casa Grande (chácara Luar do Sertão, Condomínio Recanto das Palmeiras: quadra 1, lotes 1 a 6 e 8 a 10; quadra 2, lotes 1 a 3 e 6 a 13; quadra 3, lotes 1 a 4).

Já no domingo (14), no período das 8h às 17h, a CEB estará na Asa Sul, nas áreas do CLS 105 e da SQS 105. Na Asa Norte, o trabalho será desenvolvido, no intervalo das 9h às 17h, nas áreas do CLN 312 e da SQN 312.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília