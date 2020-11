Regiões do Paranoá e Lago Sul ficarão sem energia nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

Chácaras e sítios do Altiplano Leste e do Condomínio Lago Sul II, ambos no Paranoá, ficarão sem energia, entre 8h40 e 16h desta quinta-feira (26), em razão de poda de árvores. No Lago Sul, uma manutenção preventiva em componentes elétricos, também deixará a QL 18, Conjunto 1, sem energia até as 16h30.

No Altiplano Leste, ficarão sem energia as chácaras Interlagos, Paranoá, Lia, Nossa Senhora de Fátima, Monge Leão, Sertão Feliz, Murrieta, dos Vianas, Presépio, Verde, Santa Rita, Sucupira, Engenho Velho, Jatobá, Sofia, Joseline, Santa Terezinha, Carolina, Clara, Clara Lux, Sinfonia, Morro Alto, Vale Verde, Raízes, Dr. Crispim, Solar Diamantina, Utopia, Kokona, Aurora, Taquari, Dom Bosco, Santo Antônio, Pau Brasil, Jardim Segredo, Carfran, Ninho de Guache, Quinta Macaúba, Maturi, Taquari, Azevedo, Anjo Sol, Glória e as de números 1, 2,2-B, 5, 5-A, 6, 8 a 10, 10-A, 12, 12-B, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 20-A, 21, 21-B, 22, 25 a 27, 30, 31-C, 32 a 36, 39, 40, 42, 44 a 49, 55, 56, 60, 62, 62-A, 153, 156, 157, 158, 162, 184-A, 184-B, 184-C, 185, 185-B e 185-C.

Ainda na região, os sítios Doçura, do Sol, Terra Alta e Monalisa, além das fazendas Hibisco e Macaúbas, serão afetados pelo desligamento programado de energia.

Já no condomínio Lago Sul II, a interrupção afetará os conjuntos 1 e 2, o Sítio Santos Dumont, as chácaras 1 a 21 e, na região chamada Forquilha Encravada, as chácaras 10/11, 10/12, 12, 14 ,15, 18, 21, 22, 27, 29 e 31-B.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

