Regiões do Lago Sul e de Sobradinho ficarão sem energia nesta terça-feira

Lago Sul e Sobradinho receberão manutenção preventiva em componentes elétricos, feita por equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB), nesta terça-feira (24). Por segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia, temporariamente, afetando alguns endereços nessas duas regiões.

Entre 8h e 13h, o Condomínio Ouro Vermelho, Etapa II, no Lago Sul, ficará sem energia, nas quadras 2 (lotes 1 ao 13), 4 (lotes 5 ao 7, 9 e 12 a 14), todos os lotes das quadras 9, 10, 12, 12-A e 14 e os lotes 1 a 11 da Quadra 15.

Sobradinho

Em Sobradinho, o corte temporário será de 8h40 às 16h, na DF-205, chácaras Nossa Senhora Abadia, Nova Jerusalém, São Sebastião, São José Nº 2, Luciana, Nove Irmãos, Cardoso, Recanto do Palmeiras, Três Irmãos, Santa Catarina, Brasília, Canaã, Princesa, Nova Esperança e Nossa Senhora de Fátima. A suspensão do fornecimento também afetará as fazendas Covas, Lagoas, Taquari, Buracão, Maracujá, Palmeiras, Grotão de Baixo, Grotão de Cima e Palmeira Monjolo.

Ainda em Sobradinho II, no mesmo horário, ficarão sem energia, a Escola Classe Ribeirão, o Sítio da Paz e o Centro Comunitário.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília