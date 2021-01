Regiões do Guará, Sudoeste e Lago Sul ficarão sem energia nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que fará, nesta sexta-feira (29), o desligamento da rede elétrica de regiões de três cidade do Distrito Federal para realizar serviços de melhoria. A suspensão temporária do fornecimento de energia é necessário para que as equipes da empresa trabalhem em segurança.

Os serviços que serão executados consistem na substituição de postes no Guará e a manutenção preventiva em rede elétrica no Sudoeste e Lago Sul.

Das 8h às 10h30, a QL 10 do Lago Sul ficará sem energia nos lotes 1/33 e 11 (Pontão do Lago Sul). No período da tarde, entre as 14h e as 17h30, será a vez do Sudoeste, na QMSW 5, lotes pares de 2 a 10 e CLSW 300, blocos B1 e B2.

Duas áreas do Guará receberão novos postes, a partir das 8h40. Desse horário até as 13h30, o desligamento de energia abrangerá QE 38, conjuntos V, X, R (lotes 13-A, 14 e 15), blocos B e C e Área Especial 8; QE 40; Rua 24; Setor de Indústria Bernardo Sayão, chácaras 1 (lote 1), 1/1, 2, 3, 3-B, 3-C, 4, 4-B, 5, 6, 8, 9-A, 9-B, 10, 10-A, 10-B, 11 a 14 e 14-B; e Colônia Agrícola Iapi, chácaras 1 a 27.

Na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, os serviços serão estendidos até as 16h, razão pela qual o desligamento irá até esse horário na Chácara 1, lotes 4, 4-A, 4-A1, 4-D, 4-E, 4-G e 5. Também haverá prolongamento dos trabalhos e interrupção do fornecimento de energia até as 16h na Colônia Agrícola Iapi, Chácara 17, lote 6/7 .

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília