Regiões do Gama e do Lago Norte ficarão sem energia nesta quinta-feira

A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará manutenção preventiva em componentes elétricos no Gama e no Lago Norte, nesta quinta-feira (12), a partir das 8h. por isso, alguns endereços nessas regiões ficarão, temporariamente, sem energia.

No Gama, a interrupção do fornecimento afetará o Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, na chácara 67, entre 8h e 13h.

No Lago Norte, entre 8h40 e 16h, a suspensão do fornecimento deixará as chácaras Guanabara, Santa Rosa e as de números 6, 13, 14, 17, 40,42,43 e 248, do Setor de Mansões, MI Trecho 9, temporariamente sem energia.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília