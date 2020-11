Regiões do DF terão o fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará mais uma etapa das obras de setorização em Sobradinho e Sobradinho II. O objetivo é reduzir perdas e melhorar a qualidade da água distribuída, com a substituição da tubulação de ferro por outra mais moderna. O projeto contempla a criação de distritos de medição e controle para facilitar a manutenção das redes e reduzir a pressão da água, evitando rompimentos e vazamentos da tubulação.

Quando pronto, o projeto beneficiará 130 mil habitantes de Sobradinho. O investimento é de R$ 3.427.195,31, de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Para as obras, será necessário interromper o fornecimento de água, entre 7h e 23h50, desta quarta-feira (25), nas quadras 3, 5, 7 e 9 de Sobradinho e em algumas chácaras, condomínios e residenciais de Sobradinho II. Sendo assim, serão afetadas as chácaras Boa Sorte e São Francisco, o condomínio Halley, Jardim América, Jardim Ipanema, Matsumoto, Novo Horizonte, Petrópolis, Recanto dos Nobres, residenciais Caravela, Fraternidade, Mansões Sobradinho II, Marina, Meus Sonhos, Serra Dourada I e II, Sobradinho, Sol Nascente, Vivendas Campestre, Vivendas da Serra, Vivendas Paraíso, Morada dos Nobres e Vivendas Serrana e Vivendas Alvorada I.

No mesmo dia, também entre 7h e 23h50, ficarão sem água alguns endereços do Lago Sul, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral, em razão de obras para melhorias na rede de abastecimento.

Serão afetados todo o Jardins Mangueiral, Escola de Administração Fazendária, Administração Regional do Jardim Botânico e Setor de Mansões Dom Bosco (conjuntos 1 a 9, 12 a 14, 12CL, 18, 20 a 22, 26 a 28, 28ª, 28B e 29 a 32), além das QLs 26 a 29 e 26 a 28 e Ermida Dom Bosco.

Condomínios

Os condomínios Solar de Brasília (1ª, 2ª e 3ª Etapas), Ville de Montaigne, Quintas do Alvorada, Mansões Califórnia, Mansões Itaipu, Quintas Interlagos, Quinta do Sol, Jardim do Lago, Bela Vista, Estância Jardim Botânico V, Jardim Botânico I ao VI, San Diego, Mirante das Paineiras, Village Ecológico III, Privê Morada Sul e Village Alvorada também ficarão desabastecidos temporariamente.

A Caesb frisa que, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, todo imóvel deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Caesb pelo telefone 115.

As informações são da Agência Brasília